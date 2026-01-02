- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
7 (46.66%)
Negociações com perda:
8 (53.33%)
Melhor negociação:
32.93 USD
Pior negociação:
-36.46 USD
Lucro bruto:
97.27 USD (137 103 pips)
Perda bruta:
-92.53 USD (201 144 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (97.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
97.27 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
85.11%
Depósito máximo carregado:
9.89%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
13 (86.67%)
Negociações curtas:
2 (13.33%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
13.90 USD
Perda média:
-11.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-92.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-92.53 USD (8)
Crescimento mensal:
0.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
92.53 USD (8.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.41% (92.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.98% (52.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|3
|XAGUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|26
|AUDUSD
|16
|BTCUSD
|-17
|XAGUSD
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|38
|BTCUSD
|-90K
|XAGUSD
|-416
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.93 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +97.27 USD
Máxima perda consecutiva: -92.53 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|70.00 × 1
- 7 years of experience
- Using pure price action
- Goal: Stable monthly profit
- Max drawdown: 10-15%
