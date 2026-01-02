SinaisSeções
Quoc Vuong Giang

Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
7 (46.66%)
Negociações com perda:
8 (53.33%)
Melhor negociação:
32.93 USD
Pior negociação:
-36.46 USD
Lucro bruto:
97.27 USD (137 103 pips)
Perda bruta:
-92.53 USD (201 144 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (97.27 USD)
Máximo lucro consecutivo:
97.27 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
85.11%
Depósito máximo carregado:
9.89%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
0.05
Negociações longas:
13 (86.67%)
Negociações curtas:
2 (13.33%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
13.90 USD
Perda média:
-11.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-92.53 USD)
Máxima perda consecutiva:
-92.53 USD (8)
Crescimento mensal:
0.47%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
92.53 USD (8.41%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.41% (92.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.98% (52.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 7
AUDUSD 4
BTCUSD 3
XAGUSD 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 26
AUDUSD 16
BTCUSD -17
XAGUSD -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 27K
AUDUSD 38
BTCUSD -90K
XAGUSD -416
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.93 USD
Pior negociação: -36 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +97.27 USD
Máxima perda consecutiva: -92.53 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 6
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real28
5.23 × 253
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
31.00 × 1
Exness-MT5Real31
56.02 × 165
TitanFX-MT5-01
70.00 × 1
- 7 years of experience
- Using pure price action
- Goal: Stable monthly profit
- Max drawdown: 10-15%
2026.01.02 14:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 13:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 00:44
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.02 00:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.02 00:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
