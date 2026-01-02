- Incremento
Total de Trades:
11
Transacciones Rentables:
7 (63.63%)
Transacciones Irrentables:
4 (36.36%)
Mejor transacción:
32.93 USD
Peor transacción:
-36.46 USD
Beneficio Bruto:
97.27 USD (137 103 pips)
Pérdidas Brutas:
-46.84 USD (41 211 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (97.27 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
97.27 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
85.11%
Carga máxima del depósito:
9.89%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.08
Transacciones Largas:
11 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.08
Beneficio Esperado:
4.58 USD
Beneficio medio:
13.90 USD
Pérdidas medias:
-11.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-46.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.84 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.03%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
46.84 USD (4.26%)
Reducción relativa:
De balance:
4.26% (46.84 USD)
De fondos:
4.98% (52.46 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|4
|BTCUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|27
|AUDUSD
|16
|BTCUSD
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|27K
|AUDUSD
|38
|BTCUSD
|69K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +32.93 USD
Peor transacción: -36 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +97.27 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 6
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real28
|5.23 × 253
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.51 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|31.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|56.02 × 165
|
TitanFX-MT5-01
|70.00 × 1
- 7 years of experience
- Using pure price action
- Goal: Stable monthly profit
- Max drawdown: 10-15%
No hay comentarios
