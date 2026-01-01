- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
4 (50.00%)
Убыточных трейдов:
4 (50.00%)
Лучший трейд:
2.60 USD
Худший трейд:
-2.52 USD
Общая прибыль:
4.14 USD (15 678 pips)
Общий убыток:
-3.26 USD (7 689 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (3.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
3.11 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
63.37%
Макс. загрузка депозита:
47.89%
Последний трейд:
20 минут
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
0.35
Длинных трейдов:
8 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
1.04 USD
Средний убыток:
-0.82 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.52 USD (1)
Прирост в месяц:
8.80%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.52 USD
Максимальная:
2.52 USD (25.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
20.10% (2.01 USD)
По эквити:
19.60% (1.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|8K
|EURUSD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2.60 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +3.11 USD
Макс. убыток в серии: -2.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GoMarkets-Live
|0.88 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
FusionMarkets-Live
|1.63 × 276
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.03 × 275
|
FPMarketsSC-Live
|2.60 × 256
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.20 × 10
|
OxSecurities-Live
|7.80 × 5
еще 3...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
11
USD
USD
1
100%
8
50%
63%
1.26
0.11
USD
USD
20%
1:500