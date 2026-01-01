- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
15 (46.87%)
손실 거래:
17 (53.13%)
최고의 거래:
2.60 USD
최악의 거래:
-2.52 USD
총 수익:
9.00 USD (19 902 pips)
총 손실:
-11.23 USD (27 615 pips)
연속 최대 이익:
3 (1.70 USD)
연속 최대 이익:
3.11 USD (2)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
69.28%
최대 입금량:
87.17%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
-0.45
롱(주식매수):
25 (78.13%)
숏(주식차입매도):
7 (21.88%)
수익 요인:
0.80
기대수익:
-0.07 USD
평균 이익:
0.60 USD
평균 손실:
-0.66 USD
연속 최대 손실:
5 (-1.28 USD)
연속 최대 손실:
-4.67 USD (3)
월별 성장률:
-33.41%
Algo 트레이딩:
56%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.80 USD
최대한의:
4.93 USD (44.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.29% (4.93 USD)
자본금별:
19.60% (1.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|15
|EURUSD
|5
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|2
|EURCAD
|2
|AUDUSD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSD
|0
|EURUSD
|0
|AUDCAD
|0
|EURAUD
|-1
|EURCAD
|-2
|AUDUSD
|0
|AUDCHF
|0
|CADCHF
|-1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSD
|-7.4K
|EURUSD
|11
|AUDCAD
|1
|EURAUD
|-79
|EURCAD
|-230
|AUDUSD
|16
|AUDCHF
|34
|CADCHF
|-41
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.60 USD
최악의 거래: -3 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +1.70 USD
연속 최대 손실: -1.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 3
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.50 × 4
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
FusionMarkets-Live
|1.59 × 1271
|
ICMarketsSC-MT5
|1.60 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|1.63 × 8
|
GoMarkets-Live
|1.73 × 49
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
Coinexx-Live
|2.40 × 10
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.46 × 59
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.94 × 391
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.03 × 875
|
FPMarketsSC-Live
|3.19 × 427
|
GOMarketsMU-Live
|3.69 × 32
|
Exness-MT5Real12
|3.74 × 42
|
VantageInternational-Live 3
|3.83 × 24
|
FXNXGlobal-Trade
|4.00 × 1
|
FxPro-MT5
|4.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|4.00 × 4
|
ICMarketsAU-Live
|4.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-33%
0
0
USD
USD
23
USD
USD
1
56%
32
46%
69%
0.80
-0.07
USD
USD
44%
1:500