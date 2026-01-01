리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PUPrime-Live 0.00 × 2 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 3 GFXSecurities-GFXSECURITIES 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.50 × 4 RazeGlobalMarkets-Server 1.26 × 19 FusionMarkets-Live 1.59 × 1271 ICMarketsSC-MT5 1.60 × 62 FxPro-MT5 Live02 1.63 × 8 GoMarkets-Live 1.73 × 49 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 1 VantageInternational-Live 7 2.33 × 6 Coinexx-Live 2.40 × 10 Pepperstone-MT5-Live01 2.46 × 59 ICMarketsSC-MT5-4 2.94 × 391 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 3.00 × 1 ForexClubBY-MT5 Real Server 3.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 3.03 × 875 FPMarketsSC-Live 3.19 × 427 GOMarketsMU-Live 3.69 × 32 Exness-MT5Real12 3.74 × 42 VantageInternational-Live 3 3.83 × 24 FXNXGlobal-Trade 4.00 × 1 FxPro-MT5 4.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 4.00 × 4 ICMarketsAU-Live 4.00 × 1 75 더...