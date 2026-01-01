- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
4 (50.00%)
亏损交易:
4 (50.00%)
最好交易:
2.60 USD
最差交易:
-2.52 USD
毛利:
4.14 USD (15 678 pips)
毛利亏损:
-3.26 USD (7 689 pips)
最大连续赢利:
2 (3.11 USD)
最大连续盈利:
3.11 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
63.37%
最大入金加载:
47.89%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
6 小时
采收率:
0.35
长期交易:
8 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
1.27
预期回报:
0.11 USD
平均利润:
1.04 USD
平均损失:
-0.82 USD
最大连续失误:
1 (-2.52 USD)
最大连续亏损:
-2.52 USD (1)
每月增长:
8.80%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
2.52 USD
最大值:
2.52 USD (25.20%)
相对跌幅:
结余:
20.10% (2.01 USD)
净值:
19.60% (1.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|6
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|8K
|EURUSD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.60 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +3.11 USD
最大连续亏损: -2.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GoMarkets-Live
|0.88 × 8
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
FusionMarkets-Live
|1.63 × 276
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.03 × 275
|
FPMarketsSC-Live
|2.60 × 256
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.20 × 10
|
OxSecurities-Live
|7.80 × 5
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
11
USD
USD
1
100%
8
50%
63%
1.26
0.11
USD
USD
20%
1:500