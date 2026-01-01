- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
4 (44.44%)
損失トレード:
5 (55.56%)
ベストトレード:
2.60 USD
最悪のトレード:
-2.52 USD
総利益:
4.14 USD (15 678 pips)
総損失:
-3.51 USD (10 154 pips)
最大連続の勝ち:
2 (3.11 USD)
最大連続利益:
3.11 USD (2)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
63.37%
最大入金額:
47.89%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.25
長いトレード:
8 (88.89%)
短いトレード:
1 (11.11%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
0.07 USD
平均利益:
1.04 USD
平均損失:
-0.70 USD
最大連続の負け:
2 (-0.50 USD)
最大連続損失:
-2.52 USD (1)
月間成長:
6.30%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.52 USD
最大の:
2.52 USD (25.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.10% (2.01 USD)
エクイティによる:
19.60% (1.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|7
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|5.5K
|EURUSD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.60 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +3.11 USD
最大連続損失: -0.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
FusionMarkets-Live
|1.65 × 278
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
GoMarkets-Live
|1.70 × 10
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 275
|
FPMarketsSC-Live
|2.60 × 256
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.20 × 10
|
AMarkets-Real
|8.67 × 3
