- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
9
Negociações com lucro:
4 (44.44%)
Negociações com perda:
5 (55.56%)
Melhor negociação:
2.60 USD
Pior negociação:
-2.52 USD
Lucro bruto:
4.14 USD (15 678 pips)
Perda bruta:
-3.51 USD (10 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (3.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3.11 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
63.37%
Depósito máximo carregado:
47.89%
Último negócio:
35 minutos atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.25
Negociações longas:
8 (88.89%)
Negociações curtas:
1 (11.11%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
0.07 USD
Lucro médio:
1.04 USD
Perda média:
-0.70 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-0.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.52 USD (1)
Crescimento mensal:
6.30%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.52 USD
Máximo:
2.52 USD (25.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
20.10% (2.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.60% (1.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|7
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|1
|EURUSD
|0
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|5.5K
|EURUSD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2.60 USD
Pior negociação: -3 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +3.11 USD
Máxima perda consecutiva: -0.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.50 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.00 × 1
|
Valutrades-Live
|1.00 × 1
|
XM.COM-MT5
|1.38 × 13
|
FusionMarkets-Live
|1.65 × 278
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.67 × 9
|
GoMarkets-Live
|1.70 × 10
|
Darwinex-Live
|1.92 × 25
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.05 × 275
|
FPMarketsSC-Live
|2.60 × 256
|
ValutradesSeychelles-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.33 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|3.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.13 × 38
|
Tradestone-Real
|5.93 × 382
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|6.00 × 1
|
TASS-Live
|6.18 × 22
|
GBEbrokers-LIVE
|6.20 × 10
|
AMarkets-Real
|8.67 × 3
Sem comentários
