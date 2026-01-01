Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Tickmill-Live 0.00 × 1 PUPrime-Live 0.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 0.50 × 10 GOMarketsMU-Live 1.00 × 1 Valutrades-Live 1.00 × 1 XM.COM-MT5 1.38 × 13 FusionMarkets-Live 1.65 × 278 Pepperstone-MT5-Live01 1.67 × 9 GoMarkets-Live 1.70 × 10 Darwinex-Live 1.92 × 25 ICMarketsSC-MT5-2 2.05 × 275 FPMarketsSC-Live 2.60 × 256 ValutradesSeychelles-Live 3.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 3.33 × 3 TitanFX-MT5-01 3.50 × 2 VantageInternational-Live 4 5.00 × 1 RoboForex-ECN 5.13 × 38 Tradestone-Real 5.93 × 382 XMGlobal-MT5 2 6.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 6.00 × 1 TASS-Live 6.18 × 22 GBEbrokers-LIVE 6.20 × 10 AMarkets-Real 8.67 × 3 noch 3 ...