- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
3 (27.27%)
Убыточных трейдов:
8 (72.73%)
Лучший трейд:
22.00 USD
Худший трейд:
-21.35 USD
Общая прибыль:
48.60 USD (1 937 pips)
Общий убыток:
-107.85 USD (5 402 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (26.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.37
Торговая активность:
43.23%
Макс. загрузка депозита:
1.72%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
0.45
Мат. ожидание:
-5.39 USD
Средняя прибыль:
16.20 USD
Средний убыток:
-13.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-49.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.17 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.25 USD
Максимальная:
59.25 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.59% (58.70 USD)
По эквити:
0.35% (35.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|2
|EURUSD_
|2
|USDJPY_
|1
|USDCHF_
|1
|NZDUSD_
|1
|CHFJPY_
|1
|EURJPY_
|1
|AUDJPY_
|1
|NZDJPY_
|1
1 2
1 2
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_
|-40
|EURUSD_
|10
|USDJPY_
|-10
|USDCHF_
|-16
|NZDUSD_
|-12
|CHFJPY_
|15
|EURJPY_
|11
|AUDJPY_
|-9
|NZDJPY_
|-8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_
|-4K
|EURUSD_
|380
|USDJPY_
|-293
|USDCHF_
|-180
|NZDUSD_
|-173
|CHFJPY_
|799
|EURJPY_
|588
|AUDJPY_
|-334
|NZDJPY_
|-289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.00 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.60 USD
Макс. убыток в серии: -49.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeMasterTrade-Virtual" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
