Ridwan Hasan

Ridwan Hasan

Ridwan Hasan
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
3 (27.27%)
Убыточных трейдов:
8 (72.73%)
Лучший трейд:
22.00 USD
Худший трейд:
-21.35 USD
Общая прибыль:
48.60 USD (1 937 pips)
Общий убыток:
-107.85 USD (5 402 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (26.60 USD)
Макс. прибыль в серии:
26.60 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.37
Торговая активность:
43.23%
Макс. загрузка депозита:
1.72%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
0.45
Мат. ожидание:
-5.39 USD
Средняя прибыль:
16.20 USD
Средний убыток:
-13.48 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-49.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.17 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.59%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
59.25 USD
Максимальная:
59.25 USD (0.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.59% (58.70 USD)
По эквити:
0.35% (35.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_ 2
EURUSD_ 2
USDJPY_ 1
USDCHF_ 1
NZDUSD_ 1
CHFJPY_ 1
EURJPY_ 1
AUDJPY_ 1
NZDJPY_ 1
1 2
1 2
1 2
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_ -40
EURUSD_ 10
USDJPY_ -10
USDCHF_ -16
NZDUSD_ -12
CHFJPY_ 15
EURJPY_ 11
AUDJPY_ -9
NZDJPY_ -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_ -4K
EURUSD_ 380
USDJPY_ -293
USDCHF_ -180
NZDUSD_ -173
CHFJPY_ 799
EURJPY_ 588
AUDJPY_ -334
NZDJPY_ -289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.00 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +26.60 USD
Макс. убыток в серии: -49.17 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "WeMasterTrade-Virtual" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

My prop-Firm

We Master Trade, instant funding with 10K


Нет отзывов
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Share of trading days is too low
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 00:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 00:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 00:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Ridwan Hasan
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
1
0%
11
27%
43%
0.45
-5.39
USD
1%
1:100
