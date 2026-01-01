- 자본
트레이드:
11
이익 거래:
3 (27.27%)
손실 거래:
8 (72.73%)
최고의 거래:
22.00 USD
최악의 거래:
-21.35 USD
총 수익:
48.60 USD (1 937 pips)
총 손실:
-107.85 USD (5 402 pips)
연속 최대 이익:
2 (26.60 USD)
샤프 비율:
-0.37
거래 활동:
45.56%
최대 입금량:
1.72%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
9 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
7 (63.64%)
숏(주식차입매도):
4 (36.36%)
수익 요인:
0.45
기대수익:
-5.39 USD
평균 이익:
16.20 USD
평균 손실:
-13.48 USD
연속 최대 손실:
4 (-49.17 USD)
연속 최대 손실:
-49.17 USD (4)
월별 성장률:
-0.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
59.25 USD
최대한의:
59.25 USD (0.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.59% (58.70 USD)
자본금별:
0.35% (35.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|2
|EURUSD_
|2
|USDJPY_
|1
|USDCHF_
|1
|NZDUSD_
|1
|CHFJPY_
|1
|EURJPY_
|1
|AUDJPY_
|1
|NZDJPY_
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_
|-40
|EURUSD_
|10
|USDJPY_
|-10
|USDCHF_
|-16
|NZDUSD_
|-12
|CHFJPY_
|15
|EURJPY_
|11
|AUDJPY_
|-9
|NZDJPY_
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_
|-4K
|EURUSD_
|380
|USDJPY_
|-293
|USDCHF_
|-180
|NZDUSD_
|-173
|CHFJPY_
|799
|EURJPY_
|588
|AUDJPY_
|-334
|NZDJPY_
|-289
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "WeMasterTrade-Virtual"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
