SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Ridwan Hasan
Ridwan Hasan

Ridwan Hasan

Ridwan Hasan
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2026 -0%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
22.00 USD
Worst Trade:
-21.35 USD
Profitto lordo:
48.60 USD (1 937 pips)
Perdita lorda:
-95.95 USD (5 232 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (26.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
42.15%
Massimo carico di deposito:
1.72%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-4.74 USD
Profitto medio:
16.20 USD
Perdita media:
-13.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-37.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.52 USD (3)
Crescita mensile:
-0.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.35 USD
Massimale:
47.35 USD (0.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (38.47 USD)
Per equità:
0.30% (29.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD_ 2
USDJPY_ 1
USDCHF_ 1
NZDUSD_ 1
CHFJPY_ 1
EURJPY_ 1
EURUSD_ 1
AUDJPY_ 1
NZDJPY_ 1
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD_ -40
USDJPY_ -10
USDCHF_ -16
NZDUSD_ -12
CHFJPY_ 15
EURJPY_ 11
EURUSD_ 22
AUDJPY_ -9
NZDJPY_ -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD_ -4K
USDJPY_ -293
USDCHF_ -180
NZDUSD_ -173
CHFJPY_ 799
EURJPY_ 588
EURUSD_ 550
AUDJPY_ -334
NZDJPY_ -289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22.00 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.60 USD
Massima perdita consecutiva: -37.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

My prop-Firm

We Master Trade, instant funding with 10K


Non ci sono recensioni
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Share of trading days is too low
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 00:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 00:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 00:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Ridwan Hasan
30USD al mese
-0%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
10
30%
42%
0.50
-4.74
USD
0%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.