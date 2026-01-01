- Crescita
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
22.00 USD
Worst Trade:
-21.35 USD
Profitto lordo:
48.60 USD (1 937 pips)
Perdita lorda:
-95.95 USD (5 232 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (26.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
26.60 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.31
Attività di trading:
42.15%
Massimo carico di deposito:
1.72%
Ultimo trade:
18 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
0.51
Profitto previsto:
-4.74 USD
Profitto medio:
16.20 USD
Perdita media:
-13.71 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-37.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-37.52 USD (3)
Crescita mensile:
-0.46%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
47.35 USD
Massimale:
47.35 USD (0.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.38% (38.47 USD)
Per equità:
0.30% (29.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|2
|USDJPY_
|1
|USDCHF_
|1
|NZDUSD_
|1
|CHFJPY_
|1
|EURJPY_
|1
|EURUSD_
|1
|AUDJPY_
|1
|NZDJPY_
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_
|-40
|USDJPY_
|-10
|USDCHF_
|-16
|NZDUSD_
|-12
|CHFJPY_
|15
|EURJPY_
|11
|EURUSD_
|22
|AUDJPY_
|-9
|NZDJPY_
|-8
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_
|-4K
|USDJPY_
|-293
|USDCHF_
|-180
|NZDUSD_
|-173
|CHFJPY_
|799
|EURJPY_
|588
|EURUSD_
|550
|AUDJPY_
|-334
|NZDJPY_
|-289
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.00 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +26.60 USD
Massima perdita consecutiva: -37.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "WeMasterTrade-Virtual" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
