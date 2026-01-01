信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ridwan Hasan
Ridwan Hasan

Ridwan Hasan

Ridwan Hasan
0条评论
1
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 -0%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
10
盈利交易:
3 (30.00%)
亏损交易:
7 (70.00%)
最好交易:
22.00 USD
最差交易:
-21.35 USD
毛利:
48.60 USD (1 937 pips)
毛利亏损:
-95.95 USD (5 232 pips)
最大连续赢利:
2 (26.60 USD)
最大连续盈利:
26.60 USD (2)
夏普比率:
-0.31
交易活动:
42.15%
最大入金加载:
1.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
0.51
预期回报:
-4.74 USD
平均利润:
16.20 USD
平均损失:
-13.71 USD
最大连续失误:
3 (-37.52 USD)
最大连续亏损:
-37.52 USD (3)
每月增长:
-0.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
47.35 USD
最大值:
47.35 USD (0.47%)
相对跌幅:
结余:
0.38% (38.47 USD)
净值:
0.35% (35.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_ 2
USDJPY_ 1
USDCHF_ 1
NZDUSD_ 1
CHFJPY_ 1
EURJPY_ 1
EURUSD_ 1
AUDJPY_ 1
NZDJPY_ 1
1 2
1 2
1 2
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_ -40
USDJPY_ -10
USDCHF_ -16
NZDUSD_ -12
CHFJPY_ 15
EURJPY_ 11
EURUSD_ 22
AUDJPY_ -9
NZDJPY_ -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_ -4K
USDJPY_ -293
USDCHF_ -180
NZDUSD_ -173
CHFJPY_ 799
EURJPY_ 588
EURUSD_ 550
AUDJPY_ -334
NZDJPY_ -289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22.00 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +26.60 USD
最大连续亏损: -37.52 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeMasterTrade-Virtual 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

My prop-Firm

We Master Trade, instant funding with 10K


没有评论
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Share of trading days is too low
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 00:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 00:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 00:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Ridwan Hasan
每月30 USD
-0%
0
0
USD
10K
USD
1
0%
10
30%
42%
0.50
-4.74
USD
0%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载