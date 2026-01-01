- 成长
交易:
10
盈利交易:
3 (30.00%)
亏损交易:
7 (70.00%)
最好交易:
22.00 USD
最差交易:
-21.35 USD
毛利:
48.60 USD (1 937 pips)
毛利亏损:
-95.95 USD (5 232 pips)
最大连续赢利:
2 (26.60 USD)
最大连续盈利:
26.60 USD (2)
夏普比率:
-0.31
交易活动:
42.15%
最大入金加载:
1.72%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
6 (60.00%)
短期交易:
4 (40.00%)
利润因子:
0.51
预期回报:
-4.74 USD
平均利润:
16.20 USD
平均损失:
-13.71 USD
最大连续失误:
3 (-37.52 USD)
最大连续亏损:
-37.52 USD (3)
每月增长:
-0.46%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
47.35 USD
最大值:
47.35 USD (0.47%)
相对跌幅:
结余:
0.38% (38.47 USD)
净值:
0.35% (35.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|2
|USDJPY_
|1
|USDCHF_
|1
|NZDUSD_
|1
|CHFJPY_
|1
|EURJPY_
|1
|EURUSD_
|1
|AUDJPY_
|1
|NZDJPY_
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_
|-40
|USDJPY_
|-10
|USDCHF_
|-16
|NZDUSD_
|-12
|CHFJPY_
|15
|EURJPY_
|11
|EURUSD_
|22
|AUDJPY_
|-9
|NZDJPY_
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_
|-4K
|USDJPY_
|-293
|USDCHF_
|-180
|NZDUSD_
|-173
|CHFJPY_
|799
|EURJPY_
|588
|EURUSD_
|550
|AUDJPY_
|-334
|NZDJPY_
|-289
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
最好交易: +22.00 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +26.60 USD
最大连续亏损: -37.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 WeMasterTrade-Virtual 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
My prop-Firm
We Master Trade, instant funding with 10K
没有评论
