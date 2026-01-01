- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
3 (30.00%)
損失トレード:
7 (70.00%)
ベストトレード:
22.00 USD
最悪のトレード:
-21.35 USD
総利益:
48.60 USD (1 937 pips)
総損失:
-95.95 USD (5 232 pips)
最大連続の勝ち:
2 (26.60 USD)
最大連続利益:
26.60 USD (2)
シャープレシオ:
-0.31
取引アクティビティ:
42.15%
最大入金額:
1.72%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.51
期待されたペイオフ:
-4.74 USD
平均利益:
16.20 USD
平均損失:
-13.71 USD
最大連続の負け:
3 (-37.52 USD)
最大連続損失:
-37.52 USD (3)
月間成長:
-0.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.35 USD
最大の:
47.35 USD (0.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.38% (38.47 USD)
エクイティによる:
0.35% (35.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|2
|USDJPY_
|1
|USDCHF_
|1
|NZDUSD_
|1
|CHFJPY_
|1
|EURJPY_
|1
|EURUSD_
|1
|AUDJPY_
|1
|NZDJPY_
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD_
|-40
|USDJPY_
|-10
|USDCHF_
|-16
|NZDUSD_
|-12
|CHFJPY_
|15
|EURJPY_
|11
|EURUSD_
|22
|AUDJPY_
|-9
|NZDJPY_
|-8
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD_
|-4K
|USDJPY_
|-293
|USDCHF_
|-180
|NZDUSD_
|-173
|CHFJPY_
|799
|EURJPY_
|588
|EURUSD_
|550
|AUDJPY_
|-334
|NZDJPY_
|-289
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.00 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +26.60 USD
最大連続損失: -37.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeMasterTrade-Virtual"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
My prop-Firm
We Master Trade, instant funding with 10K
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
1
0%
10
30%
42%
0.50
-4.74
USD
USD
0%
1:100