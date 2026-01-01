シグナルセクション
Ridwan Hasan

Ridwan Hasan

Ridwan Hasan
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 -0%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
10
利益トレード:
3 (30.00%)
損失トレード:
7 (70.00%)
ベストトレード:
22.00 USD
最悪のトレード:
-21.35 USD
総利益:
48.60 USD (1 937 pips)
総損失:
-95.95 USD (5 232 pips)
最大連続の勝ち:
2 (26.60 USD)
最大連続利益:
26.60 USD (2)
シャープレシオ:
-0.31
取引アクティビティ:
42.15%
最大入金額:
1.72%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
6 (60.00%)
短いトレード:
4 (40.00%)
プロフィットファクター:
0.51
期待されたペイオフ:
-4.74 USD
平均利益:
16.20 USD
平均損失:
-13.71 USD
最大連続の負け:
3 (-37.52 USD)
最大連続損失:
-37.52 USD (3)
月間成長:
-0.46%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
47.35 USD
最大の:
47.35 USD (0.47%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.38% (38.47 USD)
エクイティによる:
0.35% (35.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD_ 2
USDJPY_ 1
USDCHF_ 1
NZDUSD_ 1
CHFJPY_ 1
EURJPY_ 1
EURUSD_ 1
AUDJPY_ 1
NZDJPY_ 1
1 2
1 2
1 2
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD_ -40
USDJPY_ -10
USDCHF_ -16
NZDUSD_ -12
CHFJPY_ 15
EURJPY_ 11
EURUSD_ 22
AUDJPY_ -9
NZDJPY_ -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD_ -4K
USDJPY_ -293
USDCHF_ -180
NZDUSD_ -173
CHFJPY_ 799
EURJPY_ 588
EURUSD_ 550
AUDJPY_ -334
NZDJPY_ -289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.00 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +26.60 USD
最大連続損失: -37.52 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"WeMasterTrade-Virtual"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

My prop-Firm

We Master Trade, instant funding with 10K


レビューなし
2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Share of trading days is too low
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 00:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 00:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 00:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
