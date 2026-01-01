SinaisSeções
Ridwan Hasan
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 -0%
WeMasterTrade-Virtual
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10
Negociações com lucro:
3 (30.00%)
Negociações com perda:
7 (70.00%)
Melhor negociação:
22.00 USD
Pior negociação:
-21.35 USD
Lucro bruto:
48.60 USD (1 937 pips)
Perda bruta:
-95.95 USD (5 232 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (26.60 USD)
Máximo lucro consecutivo:
26.60 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.31
Atividade de negociação:
42.15%
Depósito máximo carregado:
1.72%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
6 (60.00%)
Negociações curtas:
4 (40.00%)
Fator de lucro:
0.51
Valor esperado:
-4.74 USD
Lucro médio:
16.20 USD
Perda média:
-13.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-37.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-37.52 USD (3)
Crescimento mensal:
-0.46%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
47.35 USD
Máximo:
47.35 USD (0.47%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.38% (38.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.35% (35.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_ 2
USDJPY_ 1
USDCHF_ 1
NZDUSD_ 1
CHFJPY_ 1
EURJPY_ 1
EURUSD_ 1
AUDJPY_ 1
NZDJPY_ 1
1 2
1 2
1 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_ -40
USDJPY_ -10
USDCHF_ -16
NZDUSD_ -12
CHFJPY_ 15
EURJPY_ 11
EURUSD_ 22
AUDJPY_ -9
NZDJPY_ -8
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_ -4K
USDJPY_ -293
USDCHF_ -180
NZDUSD_ -173
CHFJPY_ 799
EURJPY_ 588
EURUSD_ 550
AUDJPY_ -334
NZDJPY_ -289
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.00 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +26.60 USD
Máxima perda consecutiva: -37.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "WeMasterTrade-Virtual" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

My prop-Firm

We Master Trade, instant funding with 10K


2026.01.08 08:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 06:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Share of trading days is too low
2026.01.05 17:09
Share of days for 80% of trades is too low
2026.01.01 00:20
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.01 00:20
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.01.01 00:20
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.01 00:20
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
