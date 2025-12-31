- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
1 (12.50%)
Убыточных трейдов:
7 (87.50%)
Лучший трейд:
290.15 USD
Худший трейд:
-205.60 USD
Общая прибыль:
290.15 USD (5 806 pips)
Общий убыток:
-898.37 USD (17 922 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (290.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
290.15 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.53
Торговая активность:
51.33%
Макс. загрузка депозита:
2.25%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
-1.00
Длинных трейдов:
3 (37.50%)
Коротких трейдов:
5 (62.50%)
Профит фактор:
0.32
Мат. ожидание:
-76.03 USD
Средняя прибыль:
290.15 USD
Средний убыток:
-128.34 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-482.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-482.81 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.61%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
608.22 USD
Максимальная:
608.22 USD (0.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.61% (608.07 USD)
По эквити:
0.14% (142.96 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-608
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +290.15 USD
Худший трейд: -206 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +290.15 USD
Макс. убыток в серии: -482.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EquityEdge-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
