- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
1 (12.50%)
損失トレード:
7 (87.50%)
ベストトレード:
290.15 USD
最悪のトレード:
-205.60 USD
総利益:
290.15 USD (5 806 pips)
総損失:
-898.37 USD (17 922 pips)
最大連続の勝ち:
1 (290.15 USD)
最大連続利益:
290.15 USD (1)
シャープレシオ:
-0.53
取引アクティビティ:
51.33%
最大入金額:
2.25%
最近のトレード:
10 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
-1.00
長いトレード:
3 (37.50%)
短いトレード:
5 (62.50%)
プロフィットファクター:
0.32
期待されたペイオフ:
-76.03 USD
平均利益:
290.15 USD
平均損失:
-128.34 USD
最大連続の負け:
4 (-482.81 USD)
最大連続損失:
-482.81 USD (4)
月間成長:
-0.61%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
608.22 USD
最大の:
608.22 USD (0.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.61% (608.07 USD)
エクイティによる:
0.14% (142.96 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"EquityEdge-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
