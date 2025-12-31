- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
1 (12.50%)
손실 거래:
7 (87.50%)
최고의 거래:
290.15 USD
최악의 거래:
-205.60 USD
총 수익:
290.15 USD (5 806 pips)
총 손실:
-898.37 USD (17 922 pips)
연속 최대 이익:
1 (290.15 USD)
연속 최대 이익:
290.15 USD (1)
샤프 비율:
-0.53
거래 활동:
58.60%
최대 입금량:
2.25%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
-1.00
롱(주식매수):
3 (37.50%)
숏(주식차입매도):
5 (62.50%)
수익 요인:
0.32
기대수익:
-76.03 USD
평균 이익:
290.15 USD
평균 손실:
-128.34 USD
연속 최대 손실:
4 (-482.81 USD)
연속 최대 손실:
-482.81 USD (4)
월별 성장률:
-0.61%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
608.22 USD
최대한의:
608.22 USD (0.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.61% (608.07 USD)
자본금별:
0.14% (142.96 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-608
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +290.15 USD
최악의 거래: -206 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +290.15 USD
연속 최대 손실: -482.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "EquityEdge-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
1
0%
8
12%
59%
0.32
-76.03
USD
USD
1%
1:100