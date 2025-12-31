- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
1 (12.50%)
Negociações com perda:
7 (87.50%)
Melhor negociação:
290.15 USD
Pior negociação:
-205.60 USD
Lucro bruto:
290.15 USD (5 806 pips)
Perda bruta:
-898.37 USD (17 922 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (290.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
290.15 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.53
Atividade de negociação:
51.33%
Depósito máximo carregado:
2.25%
Último negócio:
9 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
-1.00
Negociações longas:
3 (37.50%)
Negociações curtas:
5 (62.50%)
Fator de lucro:
0.32
Valor esperado:
-76.03 USD
Lucro médio:
290.15 USD
Perda média:
-128.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-482.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-482.81 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.61%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
608.22 USD
Máximo:
608.22 USD (0.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.61% (608.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.14% (142.96 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-608
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +290.15 USD
Pior negociação: -206 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +290.15 USD
Máxima perda consecutiva: -482.81 USD
