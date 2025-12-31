- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
1 (12.50%)
亏损交易:
7 (87.50%)
最好交易:
290.15 USD
最差交易:
-205.60 USD
毛利:
290.15 USD (5 806 pips)
毛利亏损:
-898.37 USD (17 922 pips)
最大连续赢利:
1 (290.15 USD)
最大连续盈利:
290.15 USD (1)
夏普比率:
-0.53
交易活动:
51.33%
最大入金加载:
2.25%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
8 小时
采收率:
-1.00
长期交易:
3 (37.50%)
短期交易:
5 (62.50%)
利润因子:
0.32
预期回报:
-76.03 USD
平均利润:
290.15 USD
平均损失:
-128.34 USD
最大连续失误:
4 (-482.81 USD)
最大连续亏损:
-482.81 USD (4)
每月增长:
-0.61%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
608.22 USD
最大值:
608.22 USD (0.61%)
相对跌幅:
结余:
0.61% (608.07 USD)
净值:
0.14% (142.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-608
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +290.15 USD
最差交易: -206 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +290.15 USD
最大连续亏损: -482.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 EquityEdge-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
1
0%
8
12%
51%
0.32
-76.03
USD
USD
1%
1:100