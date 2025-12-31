SegnaliSezioni
Megry Fatra Humbara

Mbah Jambrong

Megry Fatra Humbara
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
EquityEdge-Trade
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
5
Profit Trade:
1 (20.00%)
Loss Trade:
4 (80.00%)
Best Trade:
290.15 USD
Worst Trade:
-205.60 USD
Profitto lordo:
290.15 USD (5 806 pips)
Perdita lorda:
-538.96 USD (10 702 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (290.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
290.15 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.28
Attività di trading:
96.32%
Massimo carico di deposito:
2.18%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
2 (40.00%)
Short Trade:
3 (60.00%)
Fattore di profitto:
0.54
Profitto previsto:
-49.76 USD
Profitto medio:
290.15 USD
Perdita media:
-134.74 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-414.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-414.21 USD (3)
Crescita mensile:
-0.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
414.81 USD
Massimale:
414.81 USD (0.41%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.41% (414.66 USD)
Per equità:
0.11% (105.15 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -249
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +290.15 USD
Worst Trade: -206 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +290.15 USD
Massima perdita consecutiva: -414.21 USD

Non ci sono recensioni
2025.12.31 14:11
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.31 14:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.31 14:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
