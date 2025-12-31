- Прирост
Всего трейдов:
28
Прибыльных трейдов:
22 (78.57%)
Убыточных трейдов:
6 (21.43%)
Лучший трейд:
3.18 USD
Худший трейд:
-10.29 USD
Общая прибыль:
67.77 USD (67 734 pips)
Общий убыток:
-62.49 USD (60 526 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (24.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
24.80 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
69.61%
Макс. загрузка депозита:
10.94%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
12 минут
Фактор восстановления:
0.19
Длинных трейдов:
11 (39.29%)
Коротких трейдов:
17 (60.71%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.19 USD
Средняя прибыль:
3.08 USD
Средний убыток:
-10.42 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.31 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.31 USD (2)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.03 USD
Максимальная:
27.44 USD (6.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.44% (27.51 USD)
По эквити:
2.13% (9.03 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
