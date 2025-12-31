- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
28
Transacciones Rentables:
22 (78.57%)
Transacciones Irrentables:
6 (21.43%)
Mejor transacción:
3.18 USD
Peor transacción:
-10.29 USD
Beneficio Bruto:
67.77 USD (67 734 pips)
Pérdidas Brutas:
-62.49 USD (60 526 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (24.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24.80 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
69.61%
Carga máxima del depósito:
10.94%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
12 minutos
Factor de Recuperación:
0.19
Transacciones Largas:
11 (39.29%)
Transacciones Cortas:
17 (60.71%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
0.19 USD
Beneficio medio:
3.08 USD
Pérdidas medias:
-10.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.31 USD (2)
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.03 USD
Máxima:
27.44 USD (6.43%)
Reducción relativa:
De balance:
6.44% (27.51 USD)
De fondos:
2.13% (9.03 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.18 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +24.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -20.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
424
USD
USD
1
0%
28
78%
70%
1.08
0.19
USD
USD
6%
1:100