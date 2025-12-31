- 成長
トレード:
28
利益トレード:
22 (78.57%)
損失トレード:
6 (21.43%)
ベストトレード:
3.18 USD
最悪のトレード:
-10.29 USD
総利益:
67.77 USD (67 734 pips)
総損失:
-62.49 USD (60 526 pips)
最大連続の勝ち:
8 (24.80 USD)
最大連続利益:
24.80 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
69.61%
最大入金額:
10.94%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
12 分
リカバリーファクター:
0.19
長いトレード:
11 (39.29%)
短いトレード:
17 (60.71%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
3.08 USD
平均損失:
-10.42 USD
最大連続の負け:
2 (-20.31 USD)
最大連続損失:
-20.31 USD (2)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.03 USD
最大の:
27.44 USD (6.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.44% (27.51 USD)
エクイティによる:
2.13% (9.03 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1%
0
0
USD
USD
424
USD
USD
1
0%
28
78%
70%
1.08
0.19
USD
USD
6%
1:100