- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
28
Negociações com lucro:
22 (78.57%)
Negociações com perda:
6 (21.43%)
Melhor negociação:
3.18 USD
Pior negociação:
-10.29 USD
Lucro bruto:
67.77 USD (67 734 pips)
Perda bruta:
-62.49 USD (60 526 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (24.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
24.80 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
69.61%
Depósito máximo carregado:
10.94%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
12 minutos
Fator de recuperação:
0.19
Negociações longas:
11 (39.29%)
Negociações curtas:
17 (60.71%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
0.19 USD
Lucro médio:
3.08 USD
Perda média:
-10.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.31 USD (2)
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.03 USD
Máximo:
27.44 USD (6.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.44% (27.51 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.13% (9.03 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.18 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +24.80 USD
Máxima perda consecutiva: -20.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
424
USD
USD
1
0%
28
78%
70%
1.08
0.19
USD
USD
6%
1:100