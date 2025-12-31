- 成长
交易:
28
盈利交易:
22 (78.57%)
亏损交易:
6 (21.43%)
最好交易:
3.18 USD
最差交易:
-10.29 USD
毛利:
67.77 USD (67 734 pips)
毛利亏损:
-62.49 USD (60 526 pips)
最大连续赢利:
8 (24.80 USD)
最大连续盈利:
24.80 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
69.61%
最大入金加载:
10.94%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
12 分钟
采收率:
0.19
长期交易:
11 (39.29%)
短期交易:
17 (60.71%)
利润因子:
1.08
预期回报:
0.19 USD
平均利润:
3.08 USD
平均损失:
-10.42 USD
最大连续失误:
2 (-20.31 USD)
最大连续亏损:
-20.31 USD (2)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
19.03 USD
最大值:
27.44 USD (6.43%)
相对跌幅:
结余:
6.44% (27.51 USD)
净值:
2.13% (9.03 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.18 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +24.80 USD
最大连续亏损: -20.31 USD
