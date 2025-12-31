- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
28
Profit Trade:
22 (78.57%)
Loss Trade:
6 (21.43%)
Best Trade:
3.18 USD
Worst Trade:
-10.29 USD
Profitto lordo:
67.77 USD (67 734 pips)
Perdita lorda:
-62.49 USD (60 526 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (24.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
24.80 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
69.61%
Massimo carico di deposito:
10.94%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
12 minuti
Fattore di recupero:
0.19
Long Trade:
11 (39.29%)
Short Trade:
17 (60.71%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
3.08 USD
Perdita media:
-10.42 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-20.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20.31 USD (2)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.03 USD
Massimale:
27.44 USD (6.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.44% (27.51 USD)
Per equità:
2.13% (9.03 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.18 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +24.80 USD
Massima perdita consecutiva: -20.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
424
USD
USD
1
0%
28
78%
70%
1.08
0.19
USD
USD
6%
1:100