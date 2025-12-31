- Wachstum
Trades insgesamt:
28
Gewinntrades:
22 (78.57%)
Verlusttrades:
6 (21.43%)
Bester Trade:
3.18 USD
Schlechtester Trade:
-10.29 USD
Bruttoprofit:
67.77 USD (67 734 pips)
Bruttoverlust:
-62.49 USD (60 526 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (24.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
24.80 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
69.61%
Max deposit load:
10.94%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
12 Minuten
Erholungsfaktor:
0.19
Long-Positionen:
11 (39.29%)
Short-Positionen:
17 (60.71%)
Profit-Faktor:
1.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.31 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.31 USD (2)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.03 USD
Maximaler:
27.44 USD (6.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.44% (27.51 USD)
Kapital:
2.13% (9.03 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|28
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|7.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
424
USD
USD
1
0%
28
78%
70%
1.08
0.19
USD
USD
6%
1:100