Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
17.63 USD
Худший трейд:
-10.87 USD
Общая прибыль:
50.86 USD (50 871 pips)
Общий убыток:
-21.71 USD (20 872 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (50.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
50.86 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.36
Торговая активность:
29.87%
Макс. загрузка депозита:
4.09%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
20 минут
Фактор восстановления:
1.39
Длинных трейдов:
3 (25.00%)
Коротких трейдов:
9 (75.00%)
Профит фактор:
2.34
Мат. ожидание:
2.43 USD
Средняя прибыль:
5.09 USD
Средний убыток:
-10.86 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-20.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-20.87 USD (2)
Прирост в месяц:
21.98%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
21.01 USD (11.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.96% (21.01 USD)
По эквити:
3.91% (8.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
