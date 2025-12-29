- 成长
交易:
12
盈利交易:
10 (83.33%)
亏损交易:
2 (16.67%)
最好交易:
17.63 USD
最差交易:
-10.87 USD
毛利:
50.86 USD (50 871 pips)
毛利亏损:
-21.71 USD (20 872 pips)
最大连续赢利:
10 (50.86 USD)
最大连续盈利:
50.86 USD (10)
夏普比率:
0.36
交易活动:
29.87%
最大入金加载:
4.09%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
20 分钟
采收率:
1.39
长期交易:
3 (25.00%)
短期交易:
9 (75.00%)
利润因子:
2.34
预期回报:
2.43 USD
平均利润:
5.09 USD
平均损失:
-10.86 USD
最大连续失误:
2 (-20.87 USD)
最大连续亏损:
-20.87 USD (2)
每月增长:
21.98%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
21.01 USD (11.89%)
相对跌幅:
结余:
8.96% (21.01 USD)
净值:
3.91% (8.73 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.63 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +50.86 USD
最大连续亏损: -20.87 USD
