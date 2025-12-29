- Wachstum
Trades insgesamt:
12
Gewinntrades:
10 (83.33%)
Verlusttrades:
2 (16.67%)
Bester Trade:
17.63 USD
Schlechtester Trade:
-10.87 USD
Bruttoprofit:
50.86 USD (50 871 pips)
Bruttoverlust:
-21.71 USD (20 872 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (50.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
50.86 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.36
Trading-Aktivität:
29.87%
Max deposit load:
4.09%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
20 Minuten
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
3 (25.00%)
Short-Positionen:
9 (75.00%)
Profit-Faktor:
2.34
Mathematische Gewinnerwartung:
2.43 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-20.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20.87 USD (2)
Wachstum pro Monat :
21.98%
Algo-Trading:
33%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
21.01 USD (11.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.96% (21.01 USD)
Kapital:
3.91% (8.73 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Bester Trade: +17.63 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +50.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -20.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Keine Bewertungen
