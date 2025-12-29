- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
10 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
2 (16.67%)
Mejor transacción:
17.63 USD
Peor transacción:
-10.87 USD
Beneficio Bruto:
50.86 USD (50 871 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.71 USD (20 872 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (50.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
50.86 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.36
Actividad comercial:
29.87%
Carga máxima del depósito:
4.09%
Último trade:
53 minutos
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
20 minutos
Factor de Recuperación:
1.39
Transacciones Largas:
3 (25.00%)
Transacciones Cortas:
9 (75.00%)
Factor de Beneficio:
2.34
Beneficio Esperado:
2.43 USD
Beneficio medio:
5.09 USD
Pérdidas medias:
-10.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-20.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20.87 USD (2)
Crecimiento al mes:
21.98%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
21.01 USD (11.89%)
Reducción relativa:
De balance:
8.96% (21.01 USD)
De fondos:
3.91% (8.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
