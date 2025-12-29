- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
12
Negociações com lucro:
10 (83.33%)
Negociações com perda:
2 (16.67%)
Melhor negociação:
17.63 USD
Pior negociação:
-10.87 USD
Lucro bruto:
50.86 USD (50 871 pips)
Perda bruta:
-21.71 USD (20 872 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (50.86 USD)
Máximo lucro consecutivo:
50.86 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.36
Atividade de negociação:
29.87%
Depósito máximo carregado:
4.09%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
20 minutos
Fator de recuperação:
1.39
Negociações longas:
3 (25.00%)
Negociações curtas:
9 (75.00%)
Fator de lucro:
2.34
Valor esperado:
2.43 USD
Lucro médio:
5.09 USD
Perda média:
-10.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-20.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20.87 USD (2)
Crescimento mensal:
21.98%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
21.01 USD (11.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.96% (21.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.91% (8.73 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +17.63 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +50.86 USD
Máxima perda consecutiva: -20.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
22%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
1
33%
12
83%
30%
2.34
2.43
USD
USD
9%
1:500