- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
10 (90.90%)
Loss Trade:
1 (9.09%)
Best Trade:
17.63 USD
Worst Trade:
-10.87 USD
Profitto lordo:
50.86 USD (50 871 pips)
Perdita lorda:
-11.71 USD (10 873 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (50.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.86 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.53
Attività di trading:
28.59%
Massimo carico di deposito:
4.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
3.56
Long Trade:
3 (27.27%)
Short Trade:
8 (72.73%)
Fattore di profitto:
4.34
Profitto previsto:
3.56 USD
Profitto medio:
5.09 USD
Perdita media:
-11.71 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.87 USD (1)
Crescita mensile:
27.73%
Algo trading:
36%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
11.01 USD (6.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.67% (10.94 USD)
Per equità:
3.91% (8.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|39
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.63 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +50.86 USD
Massima perdita consecutiva: -10.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
FxPro-MT5
|14.00 × 3
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
28%
0
0
USD
USD
223
USD
USD
1
36%
11
90%
29%
4.34
3.56
USD
USD
5%
1:500