- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
10 (83.33%)
損失トレード:
2 (16.67%)
ベストトレード:
17.63 USD
最悪のトレード:
-10.87 USD
総利益:
50.86 USD (50 871 pips)
総損失:
-21.71 USD (20 872 pips)
最大連続の勝ち:
10 (50.86 USD)
最大連続利益:
50.86 USD (10)
シャープレシオ:
0.36
取引アクティビティ:
29.87%
最大入金額:
4.09%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
20 分
リカバリーファクター:
1.39
長いトレード:
3 (25.00%)
短いトレード:
9 (75.00%)
プロフィットファクター:
2.34
期待されたペイオフ:
2.43 USD
平均利益:
5.09 USD
平均損失:
-10.86 USD
最大連続の負け:
2 (-20.87 USD)
最大連続損失:
-20.87 USD (2)
月間成長:
21.98%
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
21.01 USD (11.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.96% (21.01 USD)
エクイティによる:
3.91% (8.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|29
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|30K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.63 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +50.86 USD
最大連続損失: -20.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
22%
0
0
USD
USD
213
USD
USD
1
33%
12
83%
30%
2.34
2.43
USD
USD
9%
1:500