Всего трейдов:
16
Прибыльных трейдов:
13 (81.25%)
Убыточных трейдов:
3 (18.75%)
Лучший трейд:
20.64 USD
Худший трейд:
-10.64 USD
Общая прибыль:
59.21 USD (59 184 pips)
Общий убыток:
-21.05 USD (19 931 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (57.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
57.31 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.37
Торговая активность:
7.89%
Макс. загрузка депозита:
4.09%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
1.94
Длинных трейдов:
3 (18.75%)
Коротких трейдов:
13 (81.25%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
2.39 USD
Средняя прибыль:
4.55 USD
Средний убыток:
-7.02 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.54 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.54 USD (2)
Прирост в месяц:
29.15%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
19.68 USD (10.66%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.43% (19.68 USD)
По эквити:
3.75% (8.24 USD)
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
38
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
39K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Лучший трейд: +20.64 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +57.31 USD
Макс. убыток в серии: -19.54 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
