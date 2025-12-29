- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
13 (81.25%)
損失トレード:
3 (18.75%)
ベストトレード:
20.64 USD
最悪のトレード:
-10.64 USD
総利益:
59.21 USD (59 184 pips)
総損失:
-21.05 USD (19 931 pips)
最大連続の勝ち:
12 (57.31 USD)
最大連続利益:
57.31 USD (12)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
7.89%
最大入金額:
4.09%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
1.94
長いトレード:
3 (18.75%)
短いトレード:
13 (81.25%)
プロフィットファクター:
2.81
期待されたペイオフ:
2.39 USD
平均利益:
4.55 USD
平均損失:
-7.02 USD
最大連続の負け:
2 (-19.54 USD)
最大連続損失:
-19.54 USD (2)
月間成長:
29.15%
アルゴリズム取引:
25%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
19.68 USD (10.66%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.43% (19.68 USD)
エクイティによる:
3.75% (8.24 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
|
|
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|38
|
|
|
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|39K
|
|
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.64 USD
最悪のトレード: -11 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +57.31 USD
最大連続損失: -19.54 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
29%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
1
25%
16
81%
8%
2.81
2.39
USD
USD
8%
1:500