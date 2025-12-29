- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
16
盈利交易:
13 (81.25%)
亏损交易:
3 (18.75%)
最好交易:
20.64 USD
最差交易:
-10.64 USD
毛利:
59.21 USD (59 184 pips)
毛利亏损:
-21.05 USD (19 931 pips)
最大连续赢利:
12 (57.31 USD)
最大连续盈利:
57.31 USD (12)
夏普比率:
0.37
交易活动:
7.89%
最大入金加载:
4.09%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
16
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
1.94
长期交易:
3 (18.75%)
短期交易:
13 (81.25%)
利润因子:
2.81
预期回报:
2.39 USD
平均利润:
4.55 USD
平均损失:
-7.02 USD
最大连续失误:
2 (-19.54 USD)
最大连续亏损:
-19.54 USD (2)
每月增长:
29.15%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
0.07 USD
最大值:
19.68 USD (10.66%)
相对跌幅:
结余:
8.43% (19.68 USD)
净值:
3.75% (8.24 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|38
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
29%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
1
25%
16
81%
8%
2.81
2.39
USD
USD
8%
1:500