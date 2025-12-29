- Incremento
Total de Trades:
16
Transacciones Rentables:
13 (81.25%)
Transacciones Irrentables:
3 (18.75%)
Mejor transacción:
20.64 USD
Peor transacción:
-10.64 USD
Beneficio Bruto:
59.21 USD (59 184 pips)
Pérdidas Brutas:
-21.05 USD (19 931 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (57.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
57.31 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.37
Actividad comercial:
7.89%
Carga máxima del depósito:
4.09%
Último trade:
53 minutos
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
15 minutos
Factor de Recuperación:
1.94
Transacciones Largas:
3 (18.75%)
Transacciones Cortas:
13 (81.25%)
Factor de Beneficio:
2.81
Beneficio Esperado:
2.39 USD
Beneficio medio:
4.55 USD
Pérdidas medias:
-7.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-19.54 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19.54 USD (2)
Crecimiento al mes:
29.15%
Trading algorítmico:
25%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
19.68 USD (10.66%)
Reducción relativa:
De balance:
8.43% (19.68 USD)
De fondos:
3.75% (8.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|38
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +20.64 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +57.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.54 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
