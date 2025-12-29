- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
13 (81.25%)
Negociações com perda:
3 (18.75%)
Melhor negociação:
20.64 USD
Pior negociação:
-10.64 USD
Lucro bruto:
59.21 USD (59 184 pips)
Perda bruta:
-21.05 USD (19 931 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (57.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
57.31 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
7.89%
Depósito máximo carregado:
4.09%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
1.94
Negociações longas:
3 (18.75%)
Negociações curtas:
13 (81.25%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
2.39 USD
Lucro médio:
4.55 USD
Perda média:
-7.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19.54 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.54 USD (2)
Crescimento mensal:
29.15%
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
19.68 USD (10.66%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.43% (19.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.75% (8.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|38
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.64 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +57.31 USD
Máxima perda consecutiva: -19.54 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
29%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
1
25%
16
81%
8%
2.81
2.39
USD
USD
8%
1:500