- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
13 (81.25%)
Verlusttrades:
3 (18.75%)
Bester Trade:
20.64 USD
Schlechtester Trade:
-10.64 USD
Bruttoprofit:
59.21 USD (59 184 pips)
Bruttoverlust:
-21.05 USD (19 931 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (57.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
57.31 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
7.89%
Max deposit load:
4.09%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
15 Minuten
Erholungsfaktor:
1.94
Long-Positionen:
3 (18.75%)
Short-Positionen:
13 (81.25%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
2.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.55 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-19.54 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-19.54 USD (2)
Wachstum pro Monat :
29.15%
Algo-Trading:
25%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
19.68 USD (10.66%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.43% (19.68 USD)
Kapital:
3.75% (8.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|38
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|39K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +20.64 USD
Schlechtester Trade: -11 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +57.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.54 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
29%
0
0
USD
USD
214
USD
USD
1
25%
16
81%
8%
2.81
2.39
USD
USD
8%
1:500