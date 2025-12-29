- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
15
Profit Trade:
13 (86.66%)
Loss Trade:
2 (13.33%)
Best Trade:
20.64 USD
Worst Trade:
-10.64 USD
Profitto lordo:
59.21 USD (59 184 pips)
Perdita lorda:
-12.15 USD (11 024 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (57.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.31 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.48
Attività di trading:
6.21%
Massimo carico di deposito:
4.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
10 minuti
Fattore di recupero:
4.37
Long Trade:
3 (20.00%)
Short Trade:
12 (80.00%)
Fattore di profitto:
4.87
Profitto previsto:
3.14 USD
Profitto medio:
4.55 USD
Perdita media:
-6.08 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.64 USD (1)
Crescita mensile:
34.57%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.07 USD
Massimale:
10.78 USD (5.84%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.59% (10.71 USD)
Per equità:
3.75% (8.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|47
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|48K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.64 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +57.31 USD
Massima perdita consecutiva: -10.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real3
|15.57 × 205
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
