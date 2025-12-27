- Прирост
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
1 (12.50%)
Убыточных трейдов:
7 (87.50%)
Лучший трейд:
2.22 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
2.22 USD (347 pips)
Общий убыток:
-36.99 USD (2 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.22 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-1.35
Торговая активность:
30.60%
Макс. загрузка депозита:
21.78%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
0.06
Мат. ожидание:
-4.35 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-5.28 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-35.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.85 USD (7)
Прирост в месяц:
-13.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.77 USD
Максимальная:
36.93 USD (14.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.65% (36.93 USD)
По эквити:
3.55% (7.77 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|5
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|-18
|GBPUSD
|-8
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-373
|EURJPY
|-197
|NZDUSD
|-89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +2.22 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2.22 USD
Макс. убыток в серии: -35.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
