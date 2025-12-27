СигналыРазделы
Abdul Rozaq Rizki Akbar

Arra Capital

Abdul Rozaq Rizki Akbar
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8
Прибыльных трейдов:
1 (12.50%)
Убыточных трейдов:
7 (87.50%)
Лучший трейд:
2.22 USD
Худший трейд:
-8.56 USD
Общая прибыль:
2.22 USD (347 pips)
Общий убыток:
-36.99 USD (2 230 pips)
Макс. серия выигрышей:
1 (2.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
2.22 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-1.35
Торговая активность:
30.60%
Макс. загрузка депозита:
21.78%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
-0.94
Длинных трейдов:
5 (62.50%)
Коротких трейдов:
3 (37.50%)
Профит фактор:
0.06
Мат. ожидание:
-4.35 USD
Средняя прибыль:
2.22 USD
Средний убыток:
-5.28 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-35.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-35.85 USD (7)
Прирост в месяц:
-13.91%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.77 USD
Максимальная:
36.93 USD (14.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.65% (36.93 USD)
По эквити:
3.55% (7.77 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 5
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY -18
GBPUSD -8
EURJPY -5
NZDUSD -4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -373
EURJPY -197
NZDUSD -89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2.22 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +2.22 USD
Макс. убыток в серии: -35.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 09:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 09:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 09:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
