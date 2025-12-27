SeñalesSecciones
Abdul Rozaq Rizki Akbar

Arra Capital

Abdul Rozaq Rizki Akbar
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8
Transacciones Rentables:
1 (12.50%)
Transacciones Irrentables:
7 (87.50%)
Mejor transacción:
2.22 USD
Peor transacción:
-8.56 USD
Beneficio Bruto:
2.22 USD (347 pips)
Pérdidas Brutas:
-36.99 USD (2 230 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
1 (2.22 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2.22 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-1.35
Actividad comercial:
30.60%
Carga máxima del depósito:
21.78%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
-0.94
Transacciones Largas:
5 (62.50%)
Transacciones Cortas:
3 (37.50%)
Factor de Beneficio:
0.06
Beneficio Esperado:
-4.35 USD
Beneficio medio:
2.22 USD
Pérdidas medias:
-5.28 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-35.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35.85 USD (7)
Crecimiento al mes:
-13.91%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.77 USD
Máxima:
36.93 USD (14.65%)
Reducción relativa:
De balance:
14.65% (36.93 USD)
De fondos:
3.55% (7.77 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPJPY 5
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPJPY -18
GBPUSD -8
EURJPY -5
NZDUSD -4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -373
EURJPY -197
NZDUSD -89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2.22 USD
Peor transacción: -9 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +2.22 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 09:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 09:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 09:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
