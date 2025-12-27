SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Arra Capital
Abdul Rozaq Rizki Akbar

Arra Capital

Abdul Rozaq Rizki Akbar
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -14%
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
1 (12.50%)
Negociações com perda:
7 (87.50%)
Melhor negociação:
2.22 USD
Pior negociação:
-8.56 USD
Lucro bruto:
2.22 USD (347 pips)
Perda bruta:
-36.99 USD (2 230 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
1 (2.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2.22 USD (1)
Índice de Sharpe:
-1.35
Atividade de negociação:
30.60%
Depósito máximo carregado:
21.78%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
-0.94
Negociações longas:
5 (62.50%)
Negociações curtas:
3 (37.50%)
Fator de lucro:
0.06
Valor esperado:
-4.35 USD
Lucro médio:
2.22 USD
Perda média:
-5.28 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-35.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35.85 USD (7)
Crescimento mensal:
-13.91%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.77 USD
Máximo:
36.93 USD (14.65%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.65% (36.93 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.55% (7.77 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPJPY 5
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPJPY -18
GBPUSD -8
EURJPY -5
NZDUSD -4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -373
EURJPY -197
NZDUSD -89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2.22 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +2.22 USD
Máxima perda consecutiva: -35.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 09:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 09:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 09:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Arra Capital
30 USD por mês
-14%
0
0
USD
215
USD
3
0%
8
12%
31%
0.06
-4.35
USD
15%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.