Abdul Rozaq Rizki Akbar

Arra Capital

Abdul Rozaq Rizki Akbar
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -14%
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8
盈利交易:
1 (12.50%)
亏损交易:
7 (87.50%)
最好交易:
2.22 USD
最差交易:
-8.56 USD
毛利:
2.22 USD (347 pips)
毛利亏损:
-36.99 USD (2 230 pips)
最大连续赢利:
1 (2.22 USD)
最大连续盈利:
2.22 USD (1)
夏普比率:
-1.35
交易活动:
30.60%
最大入金加载:
21.78%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.94
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
0.06
预期回报:
-4.35 USD
平均利润:
2.22 USD
平均损失:
-5.28 USD
最大连续失误:
7 (-35.85 USD)
最大连续亏损:
-35.85 USD (7)
每月增长:
-13.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.77 USD
最大值:
36.93 USD (14.65%)
相对跌幅:
结余:
14.65% (36.93 USD)
净值:
3.55% (7.77 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 5
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY -18
GBPUSD -8
EURJPY -5
NZDUSD -4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -373
EURJPY -197
NZDUSD -89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2.22 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2.22 USD
最大连续亏损: -35.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 09:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 09:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 09:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
