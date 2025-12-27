- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8
盈利交易:
1 (12.50%)
亏损交易:
7 (87.50%)
最好交易:
2.22 USD
最差交易:
-8.56 USD
毛利:
2.22 USD (347 pips)
毛利亏损:
-36.99 USD (2 230 pips)
最大连续赢利:
1 (2.22 USD)
最大连续盈利:
2.22 USD (1)
夏普比率:
-1.35
交易活动:
30.60%
最大入金加载:
21.78%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
18 小时
采收率:
-0.94
长期交易:
5 (62.50%)
短期交易:
3 (37.50%)
利润因子:
0.06
预期回报:
-4.35 USD
平均利润:
2.22 USD
平均损失:
-5.28 USD
最大连续失误:
7 (-35.85 USD)
最大连续亏损:
-35.85 USD (7)
每月增长:
-13.91%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
34.77 USD
最大值:
36.93 USD (14.65%)
相对跌幅:
结余:
14.65% (36.93 USD)
净值:
3.55% (7.77 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|5
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPJPY
|-18
|GBPUSD
|-8
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-373
|EURJPY
|-197
|NZDUSD
|-89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2.22 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +2.22 USD
最大连续亏损: -35.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-14%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
3
0%
8
12%
31%
0.06
-4.35
USD
USD
15%
1:100