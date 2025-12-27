シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Arra Capital
Abdul Rozaq Rizki Akbar

Arra Capital

Abdul Rozaq Rizki Akbar
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -14%
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
1 (12.50%)
損失トレード:
7 (87.50%)
ベストトレード:
2.22 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
2.22 USD (347 pips)
総損失:
-36.99 USD (2 230 pips)
最大連続の勝ち:
1 (2.22 USD)
最大連続利益:
2.22 USD (1)
シャープレシオ:
-1.35
取引アクティビティ:
30.60%
最大入金額:
21.78%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
0.06
期待されたペイオフ:
-4.35 USD
平均利益:
2.22 USD
平均損失:
-5.28 USD
最大連続の負け:
7 (-35.85 USD)
最大連続損失:
-35.85 USD (7)
月間成長:
-13.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.77 USD
最大の:
36.93 USD (14.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.65% (36.93 USD)
エクイティによる:
3.55% (7.77 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPJPY 5
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPJPY -18
GBPUSD -8
EURJPY -5
NZDUSD -4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -373
EURJPY -197
NZDUSD -89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2.22 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +2.22 USD
最大連続損失: -35.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 09:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 09:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 09:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
