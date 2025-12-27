- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
1 (12.50%)
損失トレード:
7 (87.50%)
ベストトレード:
2.22 USD
最悪のトレード:
-8.56 USD
総利益:
2.22 USD (347 pips)
総損失:
-36.99 USD (2 230 pips)
最大連続の勝ち:
1 (2.22 USD)
最大連続利益:
2.22 USD (1)
シャープレシオ:
-1.35
取引アクティビティ:
30.60%
最大入金額:
21.78%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
-0.94
長いトレード:
5 (62.50%)
短いトレード:
3 (37.50%)
プロフィットファクター:
0.06
期待されたペイオフ:
-4.35 USD
平均利益:
2.22 USD
平均損失:
-5.28 USD
最大連続の負け:
7 (-35.85 USD)
最大連続損失:
-35.85 USD (7)
月間成長:
-13.91%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.77 USD
最大の:
36.93 USD (14.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.65% (36.93 USD)
エクイティによる:
3.55% (7.77 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|5
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPJPY
|-18
|GBPUSD
|-8
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-373
|EURJPY
|-197
|NZDUSD
|-89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2.22 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +2.22 USD
最大連続損失: -35.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-14%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
3
0%
8
12%
31%
0.06
-4.35
USD
USD
15%
1:100