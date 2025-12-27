- 자본
- 축소
트레이드:
8
이익 거래:
1 (12.50%)
손실 거래:
7 (87.50%)
최고의 거래:
2.22 USD
최악의 거래:
-8.56 USD
총 수익:
2.22 USD (347 pips)
총 손실:
-36.99 USD (2 230 pips)
연속 최대 이익:
1 (2.22 USD)
2.22 USD (1)
샤프 비율:
-1.35
거래 활동:
30.60%
최대 입금량:
21.78%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
18 시간
회복 요인:
-0.94
롱(주식매수):
5 (62.50%)
숏(주식차입매도):
3 (37.50%)
수익 요인:
0.06
기대수익:
-4.35 USD
평균 이익:
2.22 USD
평균 손실:
-5.28 USD
연속 최대 손실:
7 (-35.85 USD)
-35.85 USD (7)
월별 성장률:
-13.91%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
34.77 USD
최대한의:
36.93 USD (14.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.65% (36.93 USD)
자본금별:
3.55% (7.77 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|5
|GBPUSD
|1
|EURJPY
|1
|NZDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|-18
|GBPUSD
|-8
|EURJPY
|-5
|NZDUSD
|-4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|-1.2K
|GBPUSD
|-373
|EURJPY
|-197
|NZDUSD
|-89
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2.22 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +2.22 USD
연속 최대 손실: -35.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
3
0%
8
12%
31%
0.06
-4.35
USD
USD
15%
1:100