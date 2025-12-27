SegnaliSezioni
Abdul Rozaq Rizki Akbar

Arra Capital

Abdul Rozaq Rizki Akbar
0 recensioni
3 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -14%
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
2.22 USD
Worst Trade:
-8.56 USD
Profitto lordo:
2.22 USD (347 pips)
Perdita lorda:
-36.99 USD (2 230 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (2.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.22 USD (1)
Indice di Sharpe:
-1.35
Attività di trading:
30.60%
Massimo carico di deposito:
21.78%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.94
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.06
Profitto previsto:
-4.35 USD
Profitto medio:
2.22 USD
Perdita media:
-5.28 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-35.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35.85 USD (7)
Crescita mensile:
-13.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.77 USD
Massimale:
36.93 USD (14.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.65% (36.93 USD)
Per equità:
3.55% (7.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 5
GBPUSD 1
EURJPY 1
NZDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -18
GBPUSD -8
EURJPY -5
NZDUSD -4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -1.2K
GBPUSD -373
EURJPY -197
NZDUSD -89
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.22 USD
Worst Trade: -9 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2.22 USD
Massima perdita consecutiva: -35.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.14 15:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.14 14:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.08 11:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 12:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 10 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 07:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 07:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.29 06:17
Share of trading days is too low
2025.12.29 06:17
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.27 09:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.27 09:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.27 09:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.27 09:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
