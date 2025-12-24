- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
4 (66.66%)
Убыточных трейдов:
2 (33.33%)
Лучший трейд:
4.55 USD
Худший трейд:
-3.28 USD
Общая прибыль:
8.85 USD (900 pips)
Общий убыток:
-4.99 USD (467 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (8.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.85 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.27
Торговая активность:
0.35%
Макс. загрузка депозита:
11.15%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
0.81
Длинных трейдов:
6 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
0.64 USD
Средняя прибыль:
2.21 USD
Средний убыток:
-2.50 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-4.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-4.75 USD (2)
Прирост в месяц:
0.91%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.04 USD
Максимальная:
4.75 USD (1.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.11% (4.83 USD)
По эквити:
5.58% (23.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.55 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +8.85 USD
Макс. убыток в серии: -4.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.97 × 33
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29485
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
еще 92...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
430
USD
USD
1
100%
6
66%
0%
1.77
0.64
USD
USD
6%
1:500