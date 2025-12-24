- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
4 (66.66%)
損失トレード:
2 (33.33%)
ベストトレード:
4.55 USD
最悪のトレード:
-3.28 USD
総利益:
8.85 USD (900 pips)
総損失:
-4.99 USD (467 pips)
最大連続の勝ち:
4 (8.85 USD)
最大連続利益:
8.85 USD (4)
シャープレシオ:
0.27
取引アクティビティ:
0.35%
最大入金額:
11.15%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
0.81
長いトレード:
6 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
0.64 USD
平均利益:
2.21 USD
平均損失:
-2.50 USD
最大連続の負け:
2 (-4.75 USD)
最大連続損失:
-4.75 USD (2)
月間成長:
0.91%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
4.75 USD (1.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.11% (4.83 USD)
エクイティによる:
5.58% (23.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|433
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4.55 USD
最悪のトレード: -3 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +8.85 USD
最大連続損失: -4.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3419
|
Exness-MT5Real8
|1.32 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.03 × 32
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 29481
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
